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Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı

İHA

Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından son 1 hafta içerisinde bitkin ve yaralı halde bulunan toplam 23 adet yaban hayvanı Doğa Kurma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar kent merkezinde vatandaşlar tarafından halsiz ve yaralı halde bulunan 1 yavru karga, 1 küçük batağan, 1 kızıl şahin, 1 yılan kartalı, 1 çapraz gaga, 1 gökdoğan, 1 saksağan yavrusu, 1 kulaklı orman baykuşu, 6 ebabil, 2 güvercin, 2 kumru, 4 leylek, 1 serçe olmak üzere 23 adet yaban hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaban hayvanları tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)’e teslim edildi. Hayvanlar, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakılacak.

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