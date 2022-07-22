Altay’ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı sürüyor

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirdiği Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

Altay’ın geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını gerçekleştiren takımın kampı 32 futbolcunun katılımı ile sürüyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınman ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanlarda fiziksel dayanıklılık çalışmaları da yapılıyor. Kampın ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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