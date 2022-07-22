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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mor beyazlı ekip Belediye Bolvadin Termal Spor’da forma giyen İsmail Hakkı Doğan ile el sıkıştı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni ile İsmail Hakkı Doğan kendisini 3 yıllığına Afynspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Jetler transfer dönemini hızlı geçirirken, İsmail Hakkı Doğan ile bu hafta iki futbolcuyu transfer etmiş oldu.

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