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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Küçükkurt: “Beklentimiz yasal düzenleme ve destek”

İHA

Başkan Küçükkurt: “Beklentimiz yasal düzenleme ve destek”

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt, “24 Temmuz Basın Bayramı” nedeniyle bir açıklamada bulundu. 24 Temmuz, 10 Ocak gibi sembol tarihlerin basınyayın camiası için birer “dayanışma vesilesi” olduğunu hatırlatan Başkan Küçükkurt, “Sektörümüz, yasal düzenleme çalışmalarını dikkatle izlemekte, sabırsızlıkla beklemektedir” dedi.
Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle basınyayın camiası mensuplarının sorunlarını dile getirmek, gelişimine katkı sunmak ve birlikberaberliğini pekiştirmeye yönelik çalışmalar içerisinde bulunduğunu hatırlatan AGC Başkanı Sezer Küçükkurt, “Bu yıl da 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Gazeteciler Cemiyetimizin öncülüğünde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir” dedi.
Medya sektörünün belki de tarihinin en zor bir döneminden geçtiğini ve birçok alanda yasal düzenleme beklendiğini ifade eden AGC Başkanı Sezer Küçükkurt, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Sürekli itibar kaybeden gazetecilik mesleği ve basın sektörünün gelişmesi açısından yasal boşlukların doldurulması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Sürekli vurguladığımız gibi, medya alanında geniş bir yasal düzenleme hepimizin ortak beklentisidir. Sektörümüzde kanuni düzenleme olmaması; tehdit ve şantaja dayalı etik dışı haberlerin yapılmasına, birikimine, eğitimine bakılmaksızın dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesine neden olmaktadır. Meslektaşlarımız, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların medya sektöründe boy göstermesine engel olamamaktadır. Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalıdır. İnternet, sosyal medya gibi alanlarda kişilerin hak ve özgürlüklerine saldırıya, ülkenin birlik ve beraberliğine operasyon çekilmesine müsaade edilmemelidir. Bunlar yapılırken düşünce ve basın özgürlüğüne gölge düşürülmemelidir. Sektörümüzde yaşadığımız en öncelikli sorunumuz, diğer sorunların da kaynağı olan “Gazetecilik Meslek Yasası” olmamasıdır. Medyanın gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik/habercilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir. Gazetecilik yapmak isteyen bir kimse, eğitim seviyesi ne olursa olsun işe girebilmektedir. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmektedir ve habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. Daha da kötüsü bu tür kişileri basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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