Ayağına ip dolanan yavru leylek yuvasından alınıp kurtarıldı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da ayağına ip dolanan yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yuvasından alınarak kurtarıldı.

Şuhut ilçesi Koçyatağı köyünde yavru bir leyleğin ayağına ip dolandı. Vatandaşlar tarafından fark edilen leyleğin kurtarılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Köye gelen ekipler yavru leyleğin bulunduğu yuvaya çıkarak leyleği oradan alıp ayağındaki ipten kurtardılar. Yavru leylek daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.