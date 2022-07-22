Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile sonlandırdı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampını gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yaptığı havuz sefası ile sonlandırdı.

Geçtiğimiz hafta termal tesisleri ile ünlü Afyonkarahisar’da kampa giren Göztepe kamp çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Göztepeli oyuncu ve teknik heyet kampın yorgunluğunu ise girdikleri havuzda attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı havuz sefasının ardından Göztepe kafilesi kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.