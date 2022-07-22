Vali Yiğitbaşı, havadan trafik denetimine katıldı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı ziyaretinin ardından havadan helikopter destekli trafik denetimine katıldı.

Vali Yiğitbaşı Hava Meydan Komutanlığı ziyaretinde komutanlık şeref defterini imzaladı. Vali Yiğitbaşı, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Yiğitbaşı, Hava Meydan Komutanlığı ziyaretinin ardından hava destekli gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Afyonkarahisar’ın çeşitli bölgelerine oluşturulan denetim noktalarını havadan denetleyen Vali Yiğitbaşı’nın havadan denetimi yaklaşık 1 saat sürdü.

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