Tofaş’ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Narkotik polisi takibe aldığı otomobildeki aradığı uyuşturucuyu stepnenin altında buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tofaş’ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Narkotik polisi takibe aldığı otomobildeki aradığı uyuşturucuyu stepnenin altında buldu

İHA

Tofaş’ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Narkotik polisi takibe aldığı otomobildeki aradığı uyuşturucuyu stepnenin altında buldu

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından takibe alınan Tofaş marka otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde 502,09 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun bulunma anı ise polis kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bir şahsın kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Söz konusu aracın plakasını tespit eden ve sürücüyü takibe alan ekipler M.O.Ü., isimli şahsın dinlenmek için otele girmesinin ardından harekete geçti. Otel odasına baskın düzenleyen ekipler oda da ve araçta arama yaptı. Polis kamerası tarafından da anbean kayıt altına alınan operasyonda aracı didik didik eden narkotik polisi otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde poşet içerisinde 502,09 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan düşen 59 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı Hava almak için çıktığı 2. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü
YEREL HABERLER Balkondan düşen 59 yaşındaki kadın hastaneye ...
Levent Eriş’ten transfer dönemine ilişkin önemli açıklama “Biz yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih eden bir takımız” “Biz bu sefer tercih eden olacağız” “Transfer olsun diye yapmak istemiyoruz bazı şeyleri”
YEREL HABERLER Levent Eriş’ten transfer dönemine ilişkin önemli ...
Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli ...
Vali Yiğitbaşı, havadan trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Vali Yiğitbaşı, havadan trafik denetimine katıldı
Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile sonlandırdı
YEREL HABERLER Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile ...
Ayağına ip dolanan yavru leylek yuvasından alınıp kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayağına ip dolanan yavru leylek yuvasından alınıp ...
Başkan Küçükkurt: “Beklentimiz yasal düzenleme ve destek”
YEREL HABERLER Başkan Küçükkurt: “Beklentimiz yasal düzenleme ve ...
Afyonspor İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllığına el sıkıştı
YEREL HABERLER Afyonspor İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllığına el ...
Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde vuran ...
Kazancı, kariyer sohbetine katıldı
YEREL HABERLER Kazancı, kariyer sohbetine katıldı
Afyonspor, Şiyar Kepir’i kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER Afyonspor, Şiyar Kepir’i kadrosuna dahil etti
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 5 kişi ...
Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif ...
Altay’ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı sürüyor
YEREL HABERLER Altay’ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı ...
Gurbetçilerin kullandığı otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gurbetçilerin kullandığı otomobiller çarpıştı, 3 kişi ...
Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift tutuklandı
YEREL HABERLER Sopayla dövülerek öldürülme olayında karı koca çift ...
Kayınvalidesinin evinde tartıştığı karısını silahla vurdu
YEREL HABERLER Kayınvalidesinin evinde tartıştığı karısını silahla ...
Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına ...
Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor
İstilacı balık türü araştırılıyor DKMP, barajlarda istilacı balık türüne yönelik denetim çalışması başlattı
YEREL HABERLER İstilacı balık türü araştırılıyor DKMP, barajlarda ...
Sopayla dövülerek öldürülme olayında cinayet zanlısından soğukkanlı yanıt Karısını taciz eden şahsı sopayla döverek öldüren şahıs cinayeti ‘namus’ için işlediğini söyledi Korkunç cinayette gözaltına alınan karı koca çift ve bir kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sopayla dövülerek öldürülme olayında cinayet ...
‘Gurtbetçi Festivali’nde ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER ‘Gurtbetçi Festivali’nde ortaya çıkan görüntülerle ...
Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı Afyonkarahisar’da korkunç cinayet Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü
YEREL HABERLER Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.