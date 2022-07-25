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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden KPSS açıklaması

İHA

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden KPSS açıklaması

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girecek adaylar için kurumun mesai yapacağı kaydedildi.
Konu ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada sınavların 31 Temmuz ile 67 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, “KPSS’ye katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı mühürlü/barkodlukarekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilecek. MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 31 Temmuz 2022 Pazar günü 07:0014:30, 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü 07:0014:30, 07 Ağustos 2022 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacak” ifadelerine yer verildi.

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