Sıcak havalara karşı uzmanlardan uyarı geldi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, aratan hava sıcaklıklarının sağlık üzerinden olumsuz etkilerine dikkat çekerek vatandaşların özellikle güneş veya sıcak çarpması konusunda uyardı.

Dr. Korkmaz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarının kendini fazlasıyla hissettirdiği bu günlerde hava sıcaklıklarının ve havadaki nemin artmasından dolayı sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek olguların ortaya çıktığını kaydetti. Dr. Korkmaz, “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak sıcakların fazla olması durumunda terleme yeterli gelmeyip vücut ısısı dengede tutulamaz ve bu durum da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Güneş veya sıcak çarpması aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile karakterize olup, vücut ısısı 1015 dakika içinde 4041 dereceye çakabilmekte ve acil tedavi edilmezse kalıcı hasara ve ölüme sebep olabilmektedir. Sıcak bitkinliği uzun süre aşırı sıcağa maruz kalma ve yetersiz sıvı alımına bağlı su ve mineral kaybı ile oluşur. Aşırı terleme, yorgunluk, halsizlik, bayılma hissi, nabız hızlanması gibi belirtilerle kendini gösterir. Sıcak krampları; aynı zamanda sıcak bitkinliğinin belirtilerinden biridir. Aşırı aktivite sonucunda terlemeye bağlı olarak vücutta hızlı bir su ve mineral kaybı meydana gelir.

Mecbur kalmadıkça günün en sıcak saatleri olan 10.0016.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır” dedi.

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