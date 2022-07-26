Afyonkarahisar’da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Olay, kent merkezi Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata çalışan M.D. (17) isimli gencin üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 5. kattaki yük asansörü düştü. Gencin asansörün altında kaldığını gören diğer çalışanlar ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinin ardından M.D.’nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.