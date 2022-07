Meşrubat yüklü tır inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı İnşaat demiri arkadan çarpan tırın kupasına ok gibi saplandı Sağlık ekipleri demir saplanan tırın sürücü kabininde sıkışan yaralılar için zaman karşı yarış verdi

Afyonkarahisar’da meşrubat yüklü tırın inşaat demiri yüklü bir başka tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. Demirlerin arkadan çarpan tırın kupasına ok gibi saplandığı kazada jandarma ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

Kaza, AfyonkarahisarAnkara karayolu üzeri Bayat ilçesi çıkışı Köroğlu Belinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C., yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı meşrubat ve araç lastik jantı yüklü tır henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyreden U.Ö.A ikametinden şahsın kullandığı 35 BDM 972 plakalı inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinde bulunan inşaar demirleri B.C.’nin içerisinde bulunduğu tırın kupasına adeta ok gibi saplandı. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.



Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri sürücü kabininde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamana karşı yarış verdi. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralılar sürücü kabininden çıkarıldı. İsimleri henüz tespit edilemeyen 6 yaralı ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yoldaki trafikte bir süre aksama yaşanırken, olay yerine gelen Bekir Sağlam isimli vinç operatörü ise enkazı kaldırmak için yoğun bir mesai harcadı.

Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

