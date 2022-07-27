Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, İhsaniye ilçesinde bağlı Osmanköy köyün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Sabahattin Y., isimli şahsa 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, alevler İhsaniye ilçesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçlarıyla müdahale edilerek söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev ve içindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.
İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı ve yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralıların isimleri belli oldu Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada yaralanan 7 kişinin tedavileri sürüyor
YEREL HABERLER Yaralıların isimleri belli oldu Afyonkarahisar’da ...
Afyonkarahisar’da ‘ipek koza’ kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘ipek koza’ kursuna yoğun ilgi
Meşrubat yüklü tır inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı İnşaat demiri arkadan çarpan tırın kupasına ok gibi saplandı Sağlık ekipleri demir saplanan tırın sürücü kabininde sıkışan yaralılar için zaman karşı yarış verdi
YEREL HABERLER Meşrubat yüklü tır inşaat demiri yüklü tıra arkadan ...
Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç ...
Sıcak havalara karşı uzmanlardan uyarı geldi
YEREL HABERLER Sıcak havalara karşı uzmanlardan uyarı geldi
Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar görmedi Buğday yüklenen tır bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Tır alev alev yandı, dorsesindeki 30 ton buğday zarar ...
Yanan otobüsteki 38 yolcu ölümden döndü Yolcu otobüsü alev alev yandı, ölen ya da yaralanan olması
YEREL HABERLER Yanan otobüsteki 38 yolcu ölümden döndü Yolcu otobüsü ...
Öncü, artçı olarak hareket eden otomobillerden bakın ne çıktı?
YEREL HABERLER Öncü, artçı olarak hareket eden otomobillerden bakın ...
Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda ...
FETÖ’den aranan şahıs polisin başarılı takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den aranan şahıs polisin başarılı takibiyle ...
Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti Polisi görünce kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Kaçtığı polisler kaza yapınca imdadına yetişti Polisi ...
Sandıklı’da tarla günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Sandıklı’da tarla günü etkinlikleri
İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden KPSS açıklaması
YEREL HABERLER İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden KPSS ...
Afyonkarahisar'da bu hafta çöl sıcakları bekleniyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bu hafta çöl sıcakları bekleniyor
DKMP’de Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER DKMP’de Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için ...
Afyonkarahisar ‘Sağlık Turizmi’ pazarında hak ettiği yeri bulmak istiyor Avrupa’da yaşayan gurbetçiler sağlık turizmi ve estetik alanında Türkiye’ye büyük ilgi duymaya başladı Büyük ilginin altında yatan gerçek, Türkiye pazarının dünyaya göre ucuz ve kaliteli olması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar ‘Sağlık Turizmi’ pazarında hak ettiği ...
Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor
2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 5 kişi ...
Patpat bisikletli çocuğu çarptı 7 yaşındaki çocuk kazada yaralandı
YEREL HABERLER Patpat bisikletli çocuğu çarptı 7 yaşındaki çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.