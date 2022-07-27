Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İhsaniye ilçesinde bağlı Osmanköy köyün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Sabahattin Y., isimli şahsa 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, alevler İhsaniye ilçesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçlarıyla müdahale edilerek söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev ve içindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı ve yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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