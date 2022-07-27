Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

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Afyonkarahisar’da polis tarafından motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Eğitim çalışmasına kentte faaliyet gösteren firmalara çalışan motokuryelere verilen eğitim çalışmasına 20’ye yakın kişi katıldı. Eğitim çalışmasında polis ekipleri slaytlar eşliğinde katılımcılara ‘Güvenli Motosiklet Kullanımı’ konusunda bilgilendirme yaptı.

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