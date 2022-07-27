Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfer çalışmalarına devam ederken, mor beyazlı ekip Somaspor'dan 27 yaşındaki stoper oyuncusu Melih Şencan ile sözleşme imzaladı.

Afyonspor transfer çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. Mor beyazlı ekip Somaspor’un 27 yaşındaki başarılı stoperi Melih Şencan ile masaya oturdu. Afyonspor, Melih Şencan ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Melih Şencan’ın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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