Afyonkarahisar’da iğrenç olay 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da kaçırdığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapatması dikkat çekti.



Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 Temmuz'da M.B.K. (18) isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi. Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen M.B.K.’nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının olayı anlatmasının ardından aile üyeleri polise başvurdu. Ailenin şikayeti üzerine M.B.K., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.