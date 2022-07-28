Kontrolden çıkan boya yüklü tır devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan boya yüklü tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra yol ortasındaki rerüje devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından ciddi miktarda maddi hasra meydana geldi.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit K., idaresindeki 33 AS 096 çekici sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır önce kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Y.’nin kullandığı 42 UL 252 plakalı otomobile çarptı. Ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan tonlarca boya kutusu etrafa dağıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.