Altay, kamp yorgunluğunu barbekü partisi ile attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampın yorgunluğunu barbekü partisi ile attı.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’a gelen Altay’ın kampı 30 Temmuz'da sona erecek. Kocatepe Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlar ile kampa dolu dizgin devam eden İzmir temsilcisi, yorgunluğunu ise barbekü partisi ile attı. Kafilenin konakladığı otel bahçesinde gerçekleştirilen partide futbolcuların morallerinin yerinde olduğu da görüldü.

Öte yandan takımın başarılı oyuncularından Eren Karataş'ın doğum günü de kutlandı.

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