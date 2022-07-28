İscehisar ilçesindeki erkekler “Kadına şiddet” eğitimi alıyor Kaymakam Kapar, kahvehanelerde erkeklere eğitim veriyor

Afyonkarahisar'ın İşçehisar ilçesinde erkeklere, kadına yönelik şiddettin önlenmesi amacıyla eğitim veriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde, 2022 yılında erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla en az 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilecek. İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar da kahvehanelerdeki eğitimlere katılarak ailede kadının önemini anlatıyor. Eğitimler hakkında bilgi veren Kaymakam Kapar, “Kaymakamlığımız koordinesinde çalışmalarına başlayan ekipler, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonu gibi yerlerde, erkeklere bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilmeye başlanarak broşürler dağıtıldı. Amacımız kadına yapılan şiddeti önlemektir“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.