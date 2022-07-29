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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hapis cezasıyla aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı

İHA

Hapis cezasıyla aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şahıs polis operasyonu ile yalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ü., yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.E. ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan U.B., polis operasyonuyla yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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