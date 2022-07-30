Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da zabıta ekipleri tarafından pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

Zaman zaman gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde gramaj kontrolü yapılarak ekmek hamuru ve ekmeğin pişmiş hale tartıldı. Ayrıca fırınlardaki hijyen kuralları da tek tek kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.