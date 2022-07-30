Şuhut'ta ev yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde meydana geldi. Hasan Sarıgül'e ait iki katlı binada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İki katlı binadan dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangının çıktığı evde daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Paniğin yaşandığı yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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