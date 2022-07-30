Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip ligin başlamasına yaklaşık 1 ay kala hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Afyonspor’da takıma yeni katılan oyunculardan antrenmanlara katılmaya başladı. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenamdan düz koşu ve çift kale maçta yapıldı.

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