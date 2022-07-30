Afyonkarahisar son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor

Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Afyonkarahisar’da termometrelerin bugün ve yarın 35 derecelere görmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları ve 30 derecelerin üstüne çıktı. Son yılların en sıcak günlerinden birisini yaşayan kentte, bunaltıcı sıcaktan dolayı vatandaşların çoğunun sokağa çıkmadıkları gözlendi. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ise kentte hava sıcaklığının bugün ve yarın 35 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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