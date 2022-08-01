Şarampole girip ağaçlara çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki 06 FD 1961 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde R.A., isimli kadın yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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