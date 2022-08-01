250 TL ile ofis kiralamak artık mümkün Afyonkarahisar’da sanal ofis dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 TL ile ofis kiralamak artık mümkün Afyonkarahisar’da sanal ofis dönemi başladı

İHA

250 TL ile ofis kiralamak artık mümkün Afyonkarahisar’da sanal ofis dönemi başladı

Yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan sanal ofis Afyonkarahisar’da da hayata geçirildi. Sanal ofis, girişimcileri en başta yüksek kira giderinden kurtarırken, bunun yanında normal bir ofiste olması gereken telefon, sekreterya, posta ve kargo gibi hizmetlerin tamamını 250 TL gibi bir fiyattan sunuyor.
Sanal ofisler dijitalleşen dünyada hızla yerini almaya başlarken yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sanal ofis uygulaması Resul Sündük isimli girişimci ile hayata geçirildi. Proje yeni olmasına rağmen ilginin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Sündük, “Sanal ofis aslında iki türü olan, vergi adresi ve SGK’lı personel için adres gösterileceği yer olan insanların gelip gitmediği ama ortak kullanılan ofis anlamına gelir. İkincisi ise yine masa sandalye ve diğer donanımların olduğu bir yer anlamına gelir. Biz de bu iki hizmet başlığı altında hizmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Normal ofisteki hizmetlerin tamamı sanal ofiste mümkün”
Sanal ofis ile gerçek bir ofis arasında hiçbir farkın olmadığını dile getiren Sündük açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Gerçek ofiste ihtiyaç duyduğu telefon hizmetini, sekreterya hizmetini, posta ve kargo takibi gibi işlerin tamamı olmak koşuluyla bu hizmetlerin hepsini alacak. Vergi memuru geldiğinde, yoklama sırasında mükellef bulunmak kaydıyla, mükellefin sonraki kalan bütün işlemlerinin takibi yani muhasebe, danışmanlık veya rehberlik hizmetinin tamamını sanal ofisimizin imkanları arasında bulabilirsiniz.”

“Proje girişimcileri 2030 bin TL’lik bir yatırım tutarından kurtaracak”
Sanal ofis ile birlikte girişimciler için büyük bir sorun haline gelen kira ve yatırım bedellerinin yüksek oranda azaldığına da dikkat çeken Sündük, “Sorunlar sahada oluşan problemlerden oluşan bir sektör. Sorunlar dediğimiz konuysa, ekonomik sebeplerden dolayı gidilip bir ofis tutulduğunda kira, stopaj, bunun haricinde ofise alınması gereken masa, sandalye, bilgisayar yatırımlardan dolayı harcanan 2030 bin TL’lik bir yatırım yerine sanal ofis imkanlarını kullanarak bu yatırımların her birini yapmak zorunda kalmayacaklar. Sadece kira bedeli olan çok daha cüzi rakamlarla, kiraya bin TL yer tutup, masa ve sandalye alıp 30 bin TL para harcayacağı yere doğrudan gelip sadece vergi kaydı ihtiyacı olan eticaret işi ile uğraşanlar, mali müşavirler, avukatlar, doktorlar, taksiciler, minibüsçüler gibi esnafların aslında çok da ofise ihtiyacı olmayan insanların 30 bin TL para harcamak yerine 250 TL gibi cüzi bir rakama bir yer tutmak imkanı sağlanmış oluyor. Bunun ilk Örneğini Afyonkarahisar’da biz sergilesek de tüm Türkiye’de bunun örnekleri mevcut zaten. İmkanları iyi olduğu için sanal ofis daha çok tercih edilmeye başlandı” diye konuştu.

“İş insanları bu kirayı öderken büyük zorluklar yaşayabiliyor”
Projenin girişimcileri sadece yatırım bedelinden değil aynı zamanda yüksek kira bedellerinden de kurtardığını vurgulayan Sündük, özellikle son günlerde sıkça gündeme gelen fahiş kira fiyatlarına sanal ofisin aslında büyük bir çözüm olduğunu kaydetti. Sündük, “Sanal ofis ile birlikte aslında başka bir şeye de çözüm getirmiş oluyoruz. Bugün Afyonkarahisar’da iş yeri kiraları 2 bin TL üzerinde başlıyor ve çok daha yukarı tutarlara ulaşıyor. Dolayısıyla iş insanları bu kirayı öderken büyük zorluklar yaşayabiliyor". Kentte buna çok güzel bir çözüm getirmiş olduk, böylelikle 250 TL gibi bir rakama yeri kiralamış oluyor ve yatırım maliyetlerini de yapmak zorunda kalmıyor. Yani ekonomik sıkıntılara büyük bir çözüm olmuş oluyor sanal ofisler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarampole girip ağaçlara çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole girip ağaçlara çarpan otomobilde 1 kişi ...
Simge, Afyonkarahisar’da sevenleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Simge, Afyonkarahisar’da sevenleri ile bir araya ...
Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Otomobille çarptığı oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı oğlu hayatını kaybetti
Afyonkarahisar son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar son yılların en sıcak günlerinden ...
Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı
YEREL HABERLER Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı
Ağlayarak gitmek istemediği Kur’an Kursunu 3 yılda bitirip hafız oldu Küçük çocuğun hafızlık yolculuğundaki en büyük destekçisi anne ve babası oldu
YEREL HABERLER Ağlayarak gitmek istemediği Kur’an Kursunu 3 yılda ...
Şuhut'ta ev yangını
YEREL HABERLER Şuhut'ta ev yangını
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
İhsaniye'de baraj ve göletlere 25 bin yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER İhsaniye'de baraj ve göletlere 25 bin yavru balık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.