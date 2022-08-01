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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Mor beyazlı ekip Afyon’da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Afyonspor’un üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Perşembe günü Afyon’da toplanarak çalışmalarına devam edeceği ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gideceği belirtildi.

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