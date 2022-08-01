Eray Akar, Afyonspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar’ı renklerine bağladı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor, Hatayspor top koşturan Eray Akar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından Afyonspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eray Akar'a, kulübümüze hoş geldin diyor, morbeyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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