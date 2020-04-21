AA

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonunda hazırlanan pullarda, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli ekmek, haşhaş, sucuk, bükme ve lokumun yanı sıra şehrin tarihi, kültürel dokusuna ait görseller yer aldı.

- "Afyonkarahisar artık markalar şehridir"

Vali Mustafa Tutulmaz, pullarla ilgili yazılı açıklamasında, Afyonkarahisar'ın artık markalar şehri olduğunu kaydetti.

Bu markaların bir parçasının da şehrin zengin mutfağı olduğunu belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Sayısız lezzetin yer aldığı Afyonkarahisar mutfağını tescilletmek amacıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi olarak çıktığımız yolda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurduk. Başvurumuz neticesinde gastronomi alanında ağa dahil olarak, bu alandaki zenginliğimizi dünya genelinde tescillettik. Bu tescilimizi de kayıt altına almak amacıyla ilimizin tarihinin, kültürünün, turizminin ve ağırlıklı olarak gastronomik değerlerinin yer aldığı pul çalışmasını hazırladık."

Tutulmaz, Afyonkarahisar için önemli dönüm noktalarından biri olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmalarının ve bu alanda hazırladıkları pul çalışmasının şehre hayırlı olmasını diledi.