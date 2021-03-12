Afyonkarahisar'ın

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, 9 ay gibi kısa bir sürede başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan İlibada dolmasının, gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.

Kentin bugüne kadar 18 ürününün tescil edildiği belirten Zeybek, tescil bekleyen 15 ürünün daha olduğunu ifade etti.

Zeybek, Afyonkarahisar'ı Türkiye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmayı sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden İlibada dolmasının tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz."