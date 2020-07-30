Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da hayvan pazarında arife günü hareketliliği

AA

Afyonkarahisar'daki Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı'na uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar oluyor.

Pazarda, büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 30 bin, küçükbaşlar da 900 ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini üst düzeyde uyguladığı pazarlara maskesiz girişe izin verilmiyor.

Öte yandan, kentin işlek yerlerinden Uzun Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

- Karaman

Karaman'da kurbanlık almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar, Üniversite Mahallesi Yeni Stadyum karşısında kurulan pazara gitti.

Pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan noktaları oluşturularak, vatandaşların ateşi ölçüldü.

Karaman Belediyesi ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Pazarda satıcı Said Atlı, arife günü nedeniyle hareketliliğin arttığını söyledi.

Geçen yıla göre satışların düşük olduğunu anlatan Atlı, "Birçok kişi pazara gelmeyip tanıdıklarından kurbanlık alıyor. Yine de halimize şükür. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Kenan Kaya da pazarda bin liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık bulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

- Aksaray

Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında kurulan hayvan pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışların yapıldığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 900 ile 2 bin, büyükbaşlar ise 8 bin ile 30 bin lira arasında alıcı buluyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri pazarda sürekli denetim yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü personeli de kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı uyarıyor.

Besici ve alıcılar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemlere uyarak pazarlık yapıyor, sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına özen gösteriyor.

Öte yandan, kentteki kapalı çarşı, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde arife günü yoğunluk yaşanıyor.

,Murat Özünal,Zekeriya Karadavut