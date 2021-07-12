Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'ya hareket etti

AA

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anıtpark önünde toplanan sporcularla bir araya geldi. Vali Çiçek, Şehit Ömer Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için sporculara kavanoz içinde toprak verdi.Çiçek, burada yaptığı konuşmada, sporcuları her yıl Afyonkarahisar'da coşkuyla karşıladıklarını dile getirdi.

Sporculara "yolunuz açık olsun" temennisinde bulunan Çiçek, "Kahramanımız şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ulaşacaklar. Ailelerine ve memleketlerine bizden selam götürmelerini diliyoruz. Bu etkinliğin 5 yıldır ara verilmeden yapılması ve istikrarın korunması çok daha önemli. Bu tura katılan bisiklet sürücülerine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkan Zeybek de 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca ülkesini savunan ve darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir adına düzenlenen bisiklet turunun iyiliklerin başlangıcı olmasını temenni ederek, "Etkinliği düzenleyen Arnavutköy Belediyesine de teşekkür ediyorum. Tura katılan bisikletlilerimizin de yolları açık olsun. Ülkemizi de 15 Temmuz'daki gibi hain darbe girişimine kalkışan ihanet şebekelerinden de muhafaza etsin." diye konuştu.Konuşmaların ardından tura katılan sporcular, Konya'ya doğru hareket etti.