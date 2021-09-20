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Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek’in girişimiyle Temmuz 2020'de hayata geçen Kadın Kültür Evleri Projesi'nde, üretime başlayan kadınların yaklaşık 4 milyon liralık ciroya ulaştığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınların kaliteli vakit geçirebilme, üretme ve ürettiğini ekonomik kazanca çevirebilme, istediği alanda uzmanlardan destek alabilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 25 Kadın Kültür Evi açıldı.

Kadın Kültür Evlerindeki atölyelerde üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın kooperatifi kurulurken, bu kooperatiflerde gıdadan hediyelik eşyaya 357 farklı ürünün satışının yapıldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, kooperatif ürünlerinin doğrudan satışı için il genelinde 6 Kadın Kültür Market açılırken, 'albikere.com' online alışveriş sitesiyle de kadınların e-ticaret pazarından pay alabilmesi sağlanıyor. Kooperatif üyesi 157 kadının aile ekonomisine katkı sağladığı ve 240 kadının evlerinde ürettiği ürünlerin de kooperatifler tarafından satın alındığı da edinilen bilgiler arasında.

Kadın kooperatiflerin şu ana kadar yaptığı toplam ciro tutarı ise 3 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Kamuya ait atıl binaların, yapılan tadilatın ardından Kadın Kültür Evi’ne dönüştürülmesiyle başlanan süreçte, bugüne kadar 30 bin 245 kadının farklı alanlardaki uzmanlardan eğitim aldığı kaydedildi.