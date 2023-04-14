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Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabey katiline istenen ceza belli oldu
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Ağabey katiline istenen ceza belli oldu, indirime gidilmemesi de istendi

Antalya'da ağabeyi Cengiz Balık'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Balık hakkında istenen ceza belli oldu. Sanığın cezasında, haksız tahrik unsuru oluşmadığından indirime gidilmemesi de istendi

Ağabey katiline istenen ceza belli oldu
DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 23 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda, eşinden 6 yıl önce boşanan Cengiz Balık (49), birlikte yaşadığı kardeşleri tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı.

Kardeşlerden Yılmaz Balık (33), "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı, Yılmaz Balık ise tutuklandı.

ŞİKÂYETÇİLER VE AVUKATLARI KATILMADI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Balık, SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, şikâyetçiler ve avukatları duruşmaya katılmadı.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI

Savcının esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanık Yılmaz Balık'ın, kız kardeşi Nigar Balık Ateş ile ev içinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı, tartışma üzerine odasından çıkıp gelen Cengiz Balık ile Yılmaz Balık arasında kavga çıktığı, maktul Balık'ın evden çıkacağı sırada sanığın mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini evin holünde bıçakladığı, ambulansla hastaneye kaldırılan maktulün öldüğü belirtildi.

İNDİRİMSİZ CEZA TALEP EDİLDİ

Sanık Yılmaz Balık'ın, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Savcı, haksız tahrik unsuru oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık Yılmaz Balık, bir sonraki duruşma savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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