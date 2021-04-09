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Ağabeyini öldüren sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı

Güngören'de, alacak meselesi yüzünden metruk bir binada ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Erdoğan Has, "haksız tahrik altında kardeşini öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyini öldüren sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı
AA

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Has, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan beraatlarını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Erdoğan Has, böyle bir sonucu düşünmediğini belirterek, "Her zaman ağabeyimin arkasında durdum. Ailesi ve eşiyle ilgili sıkıntılarında hep kendisini sakinleştirdim. Çevreden ona gelebilecek zararları da hep önlemeye çalıştım. Çevresindeki insanlar uyuşturucu bağımlısıydı. Olaydan bir gün önce bana sokakta çok ağır küfürler etti." ifadelerini kullandı.

Olay günü apartmanda ağabeyinin kendisine saldırdığını, müdahale ederken silahın patladığını anlatan Has, silahın iradesi dışında patladığını dile getirerek, "Ağabeyim yerine ben zarar görseydim. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hacıosmanoğlu ile Şahin'in üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatına karar verdi.

Sanık Erdoğan Has'ı "kardeşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemini "haksız tahrik" altında işlediğine kanaat getirerek cezasını 18 yıla indirdi.

Mahkeme, sanığın yargılamadaki iyi halini göz önüne alıp cezasını 15 yıla düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öz kardeş olan sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has'ın karşılıklı dairelerde oturdukları, kira ve mal paylaşımından kaynaklı alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet bulunduğu, ara sıra tartıştıkları anlatılıyor.

Olaydan 4-5 gün önce maktulün kardeşinin kapısına dayanarak küfürler ettiği ve fiziki kavga yaşandığı belirtilen iddianamede, maktul Ergin Has'ın olay günü olan 15 Nisan 2019'da Güngören'de metruk bir binada güvercin beslediği ve uyuşturucu madde kullandığı ifade ediliyor.

Burada, Erdoğan Has ile maktul Ergin Has'ın alacak ve kira meselesini konuşurken, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ile Serkan Şahin'in de aynı yere geldiği bildirilen iddianamede, sanığın yanında getirdiği silahla üç el ateş ederek maktulü öldürdüğü, sanıklar Hacıosmanoğlu ve Şahin'in de maktulü binanın dışına çıkardığı kaydediliyor.

İddianamede, Erdoğan Has'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

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