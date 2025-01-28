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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyini sopayla öldürdü | Son dakika haberleri

        Ağabeyini sopayla öldürdü

        Nevşehir'de ağabey ile kardeş arasındaki kavga ölümle nihayete erdi. 50 yaşındaki Alaattin Özer, 65 yaşındaki ağabeyi Yılmaz Özer'i sopayla darp ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:37
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        Ağabeyini sopayla öldürdü
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedilen Yılmaz Özer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine oadrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer’i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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