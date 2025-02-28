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        "Ağaç devrildi sandım!" Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!

        Çanakkale'de bir kişi, tarlasından dönerken karşılaştığı yaklaşık 8 metrelik dev yılanı görüntüledi. "Yola ağaç devrildi sandım" diyen Günay Kılıç, "Yaklaşınca ağaç olmadığını anladım. Ağaca tırmanmaya başladı. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:37
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        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Günay Kılıç (48), tarladan dönerken cep telefonuyla dev yılan görüntüledi.

        DHA'nın haberine göre yılanın yaklaşık 8 metre olduğunu söyleyen Kılıç, "Yola ağaç devrildi sandım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim" dedi.

        Bayramiç ilçesinde yaşayan Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç (28), otomobille ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlasından dönerken yolda bir karartı olduğunu fark etti. Otomobili durdurup inen ikili, yoldakinin dev bir yılan olduğunu gördü. Günay ve Kılıç, bir süre sonra sürünerek ağaca çıkan yılanı cep telefonuyla kaydetti.

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        "BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

        Yeğeniyle tarlaya üre gübresi atmaya gittiklerini, dönüşte yaklaşık 8 metre uzunluğunda yılan gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Tarlaya üreyi attık, dönüşte arazimiz var, oradan dönerken yolda bir ağacın devrildiğini sandım. Yaklaşınca ağaç olmadığını anladım. Boylu boyunca uzanmış yılan olduğunu fark ettim. Yaklaştıktan sonra arabadan inip, baktım. Yılan hareket etmeye başladı. Sonra ağaca tırmanmaya başladı. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Ağaca çıktı, boylu boyunca uzandı. Videoda da görülüyor. Çok da kalın bir yılan. Görünce şoke oldum. İlk başta yılan olduğunu anlayınca korktum, telefonla çekmek aklıma gelmedi. Yeğenim aracın arkasındaydı, videoyu o çekti."

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