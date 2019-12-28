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Elazığlı İdris Başpınar, ağaç kovuğunda bulup bakımını üstelendiği Leydi adını verdiği yavru sincaba adeta annelik yapıyor.

Yukarı İçme Mahallesi'nde yaşayan Başpınar, 1,5 yıl önce bahçede gezerken ağzında sincapla hızla kaçan bir sansara rastladı. Başpınar bir süre sonra bir ağaç kovuğundan ses geldiğini fark etti. Ağaç kovuğunda yeni doğmuş üç sincap yavrusu gören Başpınar, annesiz kalan yavruları evine getirerek bakımını üstlendi.

Başpınar, süt, fındık, fıstık ve ceviz ile beslediği sincap yavrularına Leydi, Paşa ve Doğa adını verdi.

Başpınar, 1,5 yıl özenle baktığı ve büyüttüğü sincapları daha sonra doğaya bıraktı. Erkek sincaplar doğaya adapte olurken Leydi annesi gibi gördüğü Başpınar'a geri döndü.

Leydi'ye, babasının işlettiği kıraathanede ağaç kütüklerinden hazırladığı yuvada gözü gibi bakan Başpınar'ın sincap ile dostluğunu görenler hayranlık duyuyor.

6 AY KEÇİ VE İNEK SÜTÜYLE BESLEDİ

Başpınar yaptığı açıklamada, anneleri sansar tarafından kaçırılan, doğada tesadüfen bulduğu sansar yavrularına 1,5 yıl baktığını, ilk 6 ay boyunca yavruları inek ve keçi sütü ile beslediğini söyledi.

Sincapları ağaç kovuğunda bulduğunda henüz gözlerini dahi açmadıklarını dile getiren Başpınar, "Gözlerini açtıklarında anne olarak ilk beni gördüler" dedi.

Başpınar, sincapları evladı gibi gördüğünü anlatarak, "Montumun iç cebinde saklıyor, çarşıda, pazarda onlarla birlikte geziyorduk. Omzuma, başımın üstüne çıkıyorlardı. Beni bırakıp da bir yere gitmez ya da kaçmazlardı. Caddede insanlar beni sincaplarla gördüklerinde şaşırıyorlardı. 'Bu nasıl bir dostluk, bize satar mısın?' diyorlardı" diye konuştu.

"HAYATINDAN GAYET MEMNUN"

Başpınar, sincaplar büyüdüğünde rahat etmeleri için babasının iş yerinde ağaç kovuklarından onlar için doğal yaşam alanı oluşturduğunu anlattı.

Çok bağlandığı sincapları doğada özgürce yaşamak isteyebileceklerini düşünerek, bir süre sonra doğaya bırakmaya karar verdiğini ifade eden Başpınar, "2 erkek yavru doğaya bıraktığımda uyum sağlayıp, gitti. Kızımız Leydi ise tekrar dönüş yaptı, gitmiyor. Diğerleri doğal yaşama alıştı. Ancak Leydi beni terk etmedi. Şu an hayatından gayet memnun" diye konuştu.