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        Haberler Yaşam Ağaç merakıyla bölgede olmayan ürünleri yetiştirdi

        Ağaç merakıyla bölgede olmayan ürünleri yetiştirdi

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Bekir Karal, eşiyle birlikte bölge koşullarında yetişmesi uygun olmayan cennet hurması, nar, Antep fıstığı, incir ve zeytin gibi birçok ürünü evinin bahçesinde yetiştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 25.10.2023 - 21:57
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        Bölgede olmayan ürünleri yetiştirdi
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        Karal, "Ağaç merakım vardı. Ağaçları aşı yaparak değiştirmeye başladım. Yeni ürünler yetiştirme merakım buradan meydana geldi. Bu bölgede olmayan meyveleri diktim, aşıladım ve yetiştirdim. Sonucunda da çok güzel verim aldım. Akdeniz ikliminde yetiştirilen meyvelerin burada yetiştirildiğini ispatladık. Alışılagelmiş bazı şeyleri değiştirmek lazım" dedi.

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        Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir Karal, bahçesinde çeşitli ürünler yetiştirmeye merak sardı. Yaklaşık 25 yıl boyunca ağaçlarda çeşitli aşılamalar yapan Karal, bahçesinde yaklaşık 20 çeşit ürün yetiştirdi. Cennet hurması, nar, incir, Antep fıstığı, fındık, zeytin, yeni dünya ve içinde birçok farklı iklimde yetişen ürünleri bahçesinde üretti. Eşiyle birlikte bölge koşullarına uygun olmayan ürünleri yetiştiren Karal, bölge halkının da bu ürünleri yetiştirmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

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        'ÇOK DEĞİŞİK MEYVELERİMİZ VAR'

        Bekir Karal, "Ağaç merakım vardı. Ağaçları aşı yaparak değiştiremeye başladım. Yeni ürünler yetiştirme merakım buradan meydana geldi. Bu bölgede olmayan meyveleri diktim, aşıladım ve yetiştirdim. Sonucunda da çok güzel verim aldım. İncir, hurma ve nar bu bölgede yetişmeyen meyveler. Mahallemiz Gülbayır'ı adeta Akdeniz iklimine çevirdik. Çok değişik meyvelerimiz var. 2 yıl önce diktiğim yeni dünya meyvesi var. Zeytin, fındık ve incirimiz var. Meyvelerini aldık ve yedik. Antep fıstığımız da var. Çok güzel ve kaliteli. İçi tam yeşil. Kiraz, armut, kayısı ve vişne gibi diğer meyveler zaten bu bölgede yetişiyor. Benim merakım yetişmeyen meyveleri burada yetiştirmekti. Elhamdülillah başarılı olduk. Narın iriliği, kalitesi ve lezzeti çok güzel. Bağdat hurması ise satın aldığımızdan daha organik ve lezzetli" ifadelerini kullandı.

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        '25 YILLIK EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

        Çin'den getirttiği armut türünü de bahçesinde yetiştiren Karal, "Çin menşeli nasi armudunu duyduğumda şaşırdım ve ağaç aşılamaya merakım olduğu için buraya getirtip diktim. İçinde 12 meyvenin aroması var. Tadı çok farklı ve verimi çok yüksek. 25 yıllık emeğimizin karşılığını aldık. Akdeniz ikliminde yetiştirilen meyvelerin burada yetiştirildiğini ispatladık. Ekonomiye katkısı bakımından tavsiye ediyorum. Herkes dikebilir. Alışılagelmiş bazı şeyleri değiştirmek lazım" diye konuştu.Ayşe Nesibe Karal (45) ise, "Eşimle birlikte bahçemizdeki ürünleri her zorluğa göğüs gererek büyüttük. Bunlar çok meşakkatli işler. Akdeniz iklimini Gülbayır Mahallemize taşıdık. Eşimle birlikte her işin üstesinden geliyoruz" dedi.

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        #Bekir Karal
        #kayseri
        #haberler
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