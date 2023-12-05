Haberler Yaşam Ağaç testi psikologlar tarafından uygulanıyor: Çizdiğiniz ağaç kendinizle yüzleşmenizi sağlıyor

Ağaç testi: Çizdiğiniz ağaç kendinizle yüzleşmenizi sağlıyor Baum testi olarak da bilinen ağaç testi, 1950'li yıllarda Karl (Charles) Koch adlı bir psikolog tarafından tasarlandı. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uygulanabilen bu test birçok psikolog tarafından klinik çalışmalarda uygulanıyor. Sadece kalem ve kağıt kullanılarak uygulanan test, kişinin duygu durumu hakkında önemli bilişsel ipucuları ortaya çıkarıyor Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:42 facebook

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Psikolog Charles Koch tarafından tasarlanan "Baum testi" (Ağaç testi) küçük yaştan itibaren her insana uygulanabiliyor. Test için gereken malzemeler ise sadece kağıt ve kalem. Araştırmacılar bu test sayesinde kişilerin karakteri ve duygu durumu hakkında gözlem yapabiliyor. Test aynı zamanda bilinç dışında meydana gelen ruhsal yapıyı da ortaya koyuyor. Baum testi bilişsel bozuklukları tespit etmede ve hatta demans hastalığının başlangıcının teşhisinde bile kullanılıyor.

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Testi uygulayan araştırmacılar kişilerden boş bir sayfa, kalem (renkli veya renksiz) ve silgi istiyor. Ardından kişi kökleri, gövdesi, dalları vb. özellikleri olan bir ağaç çiziyor. Burada önemli olan nokta kişinin istediği gibi bir ağaç çizmesidir. Daha sonra araştırmacılar yeni bir ağaç çizimi yapmasını istiyor, çünkü ikinci çizim ilkinden farklı oluyor, daha net ve anlaşılır çizimler elde edildiği için ikinci çizim tercih ediliyor.