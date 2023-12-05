Ağaç testi: Çizdiğiniz ağaç bilinçaltınızı ortaya çıkarıyor
Baum testi olarak da bilinen ağaç testi, 1950'li yıllarda Karl (Charles) Koch adlı bir psikolog tarafından tasarlandı. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uygulanabilen bu test birçok psikolog tarafından klinik çalışmalarda uygulanıyor. Sadece kalem ve kağıt kullanılarak uygulanan test, kişinin duygu durumu hakkında önemli bilişsel ipucuları ortaya çıkarıyor
Psikolog Charles Koch tarafından tasarlanan "Baum testi" (Ağaç testi) küçük yaştan itibaren her insana uygulanabiliyor. Test için gereken malzemeler ise sadece kağıt ve kalem. Araştırmacılar bu test sayesinde kişilerin karakteri ve duygu durumu hakkında gözlem yapabiliyor.
Test aynı zamanda bilinç dışında meydana gelen ruhsal yapıyı da ortaya koyuyor. Baum testi bilişsel bozuklukları tespit etmede ve hatta demans hastalığının başlangıcının teşhisinde bile kullanılıyor.
Testi uygulayan araştırmacılar kişilerden boş bir sayfa, kalem (renkli veya renksiz) ve silgi istiyor. Ardından kişi kökleri, gövdesi, dalları vb. özellikleri olan bir ağaç çiziyor. Burada önemli olan nokta kişinin istediği gibi bir ağaç çizmesidir.
Daha sonra araştırmacılar yeni bir ağaç çizimi yapmasını istiyor, çünkü ikinci çizim ilkinden farklı oluyor, daha net ve anlaşılır çizimler elde edildiği için ikinci çizim tercih ediliyor.
AĞAÇ TESTİ NASIL ANALİZ EDİLİR VE KİŞİLİĞİNİZ HAKKINDA NELER SÖYLER?
AĞAÇ GÖVDESİ
Çok ince bir gövde: Hassas ve narin kişiliği ifade edebilir. Ya da kişinin huzurunu ve iyi hissetmesini bozan dış etkenlerin varlığının baskısını gösterebilir. Kişi kendini sık sık baskı altında ve sıkışmış hissediyor olabilir.
Çok geniş bir gövde: Dürtüsel olarak yüksek duygusallığa sahip olabilir ve kendini kontrol etme kapasitesi az kişiler olabilir.
Normal oranlara sahip gövde: İçsel dengeye sahip birisini işaret eder.
Düz çizgilerden oluşan simetrik gövde: İyi soyutlama kapasitesine sahip ve dürüst bir kişiyi gösterebilir.
Dalgalı çizgilere sahip gövde: Girişken bir yapıya sahip kişiyi ifade eder.
Çıkıntılı, oyuk, genişleyen, kesik çizgilerden oluşan düzensiz gövde: Kişinin kendi gövdesinde hala varlığını hissettiği travmaları ve içsel korkuları temsil eder. Kesik çizgiler, duygusal olarak kırılgan bir yapıya ve aşırı duyarlılığı gösterir. Bastırılmış duygular ve çekingenliğin varlığı görülebilir.
AĞAÇ DALLARI NEYİ İFADE EDER?
Küçük dallar: Küçük yaşta olan çocukların bu testte küçük dallar çizmesi normaldir. Bu olgunlaşmamaşlık ve çocuğun dünyasıyla ilgili anlamlara dayanır.
Büyük dallar: Büyük dallar hayal gücünün gelişmişliğini gösterir. Kişinin coşkusu vardır, bilişsel gelişimi yüksektir ve hatta normalden biraz daha fazla narsisizmi bile olabilir.
Dalsız ağaç: Çizimi yapan kişinin bilişsel sorunlarla baş ettiğine veya öğrenme konusunda küçlük çektiğine işaret edebilir.
Spiral dallar: Sanat yönü gelişmiş, hassas bir kişiliği yansıtır. Kişinin iletişim becerileri gelişmiş, bulunduğu ortama kolayca adapte olabilen ve zor şartlar altında esneyebilen bir yapısı olduğunu gösterir.
Meyveleri ve yaprakları bulunan dallar: Çok yönlü kişilik yapısını temsil eder. Ağaçta bulunan meyveler, gerçekleştirmek istenilen hedefleri temsil eder. Yapraklar ise canlılığı ifade eder.
Çubuk şeklinde set ve karmaşık dallar: Mücadeleci ve inatlaşmayı seven kişilik yapısını temsil eder. Bu tarz kişiler sinirli olmaya yatkın olabilir.
AĞAÇ KÖKLERİ NEYİ İFADE EDER?
Olmayan kökler: Eğer çizilen ağaç resminde hiçbir toprak çizgisi veya ağaç kökü yoksa kişide duygusal ve kişisel istikrar eksikliği olabilir. Kişide duygu dengesi bozuk olabilir, içe kapanıklık ve duygu durum bozukluğu görülebilir.
Kökleri güçlü olmayan ağaç: Eğer ağaç zemini orantısız ve şimşek şeklinde kökler çizildiyse, kendini ifade etmekte güçlük çekme ve öfke kontrolünde zorlanma gibi durumlar görülebilir.
Kalından inceye doğru çizilen kökler: Hemen hemen paralel ilerleyen kökler, dengeli bir iç dünyayı gösterebilir.
Birbirleriyle çakışan kökler: Kafa karışıklığı ve karmaşık iç dünyayı ifade eder. Bu kişiler genellikle karar almakta zorlanabilirler.
SAYFAYI DÖRDE KATLAYIN
Ağacın yukarı doğru çizilen kısmı düşünsel aktivileri temsil ederken, aşağı doğru çizilen kısmı içgüdüleri ve bilinçaltını yansıtır. Çizim yapılan kağıt, eninden ve boyundan katlandığında, 4 eşit parçaya bölünmüş şekilde çizilir.
Sayfanın tam ortasından çizilen dikey çizginin sol kısmında yer alanlar, çocukluk dönemiyle ilgili durumları, geçmişte yer alan travmaları ve anıları yansıtır.
Sayfanın sağ tarafında yer alan kısım ise kişinin yeteneklerini, geleceğe yönelik duygu durumunu, hayallerini ifade eder.
15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN ÇİZDİĞİ AĞAÇ
Örnek olarak 15 yaşında bir genç kız tarafından çizilen bu ağaç resmine bakıldığında, ağacın altında daire şeklinde bir ada olduğu görülür. Kız çocuğu önceden geçirdiği ağır bir hastalık geçirmiştir, adacık ise çocuğun hastalığından dolayı sosyal ilişkilerinde yaşadığı kısıtlamayı gösterir.
Kesik çizgilerden meydana gelen gövde, kızın duygusal anlamda kırıldığı fikrini ortaya koyar. Bu fikri ortaya koyan bir diğer husus ise ağacın köklerinin net çizilmemiş olmasıdır.
Dalların aşağı sarkması ve düşen yapraklar kaybedilen yaşam sevincini ifade ederken, sağ yarısındaki yukarı doğru uzanan dallar ise umutlarının hala tükenmediği gösterir.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇİZDİĞİ AĞAÇ RESMİ
12 yaşındaki bir çocuğun çizdiği bir başka ağaç çiziminde, ağacın karmaşadan uzak ve basit çizildiği görülüyor. Bu da çocuğun yaptığı işlerde kolaya kaçmayı sevdiğini gösterir. Çizdiği küçük ağacı çevreleyen çitler ise çocuğun korumacı bir tavırla büyütüldüğünü ifade eder.
Not: Test bilgilendirmek amaçlıdır, herhangi bir teşhis içermez kesin sonuç için doktorunuza başvurunuz.
Kaynak: Explorin your mind, Researchgate, Scientific Research Publishing, National Library of Medicine