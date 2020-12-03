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Ağaçların tünel oluşturduğu yolda görsel şölen

Bartın ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, görsel şölen oluşturuyor. Tünel yolda ağaçların yapraklarının dökülmesiyle eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor

Ağaçların tünel oluşturduğu yolda görsel şölen
DHA

Madagaskar'daki Baobap, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının her tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.

DHA'nın haberine göre Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, bugünlerde görenlerin ilgisini çekiyor.

Ağaç dallarındaki yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yolu kullanan sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor.

Yolun dışında sıra sıra dizilen kavlak ağaçlarının renk cümbüşünün oluşturduğu güzergah boyunca farklı renkleri de görmek mümkün oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, geçen yıl bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi.

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