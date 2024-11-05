Ağaca çarptı! 2 kişi öldü
Amasya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre B.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Otomobilde bulunan Hakan Kazabatlı (19) ve Abdussamet Tomak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emir Sefa Kindar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA