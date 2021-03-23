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'Ağaçla Bir Ömür' sergisi Nevmekân Sahil’de

Ahşap sanatının usta ismi Suat Yazıcı’nın 40 yıllık çalışmalarını bir araya getiren “Ağaçla Bir Ömür” sergisi ve kitabı, 3 Nisan 2021 tarihine kadar Nevmekân Sahil’de sanatseverlerle buluşacak.

'Ağaçla Bir Ömür' sergisi Nevmekân Sahil’de

Ahşap sanatının duayen ismi Suat Yazıcı’nın 40 yılı aşkın süredir ürettiği eserleri bir araya getiren “Ağaçla Bir Ömür” adlı sergi ve yayın projesi, sanatçının farklı dönemlerini ve çok yönlülüğünü yansıtmasının yanı sıra, Anadolu ve İstanbul’un, kent ve kırsalın ahşap ile olan ilişkisini nadide eserler aracılığıyla kayıt altına alıyor.

Suat Yazıcı
Suat Yazıcı

Ağaçla şekillenen bir hayat

Tekil mobilyalardan mimari unsurlara, bezemelerden varaklı işlere uzanan geniş yelpazesiyle Suat Yazıcı’nın eserleri farklı gelenekler ve teknikleri bir araya getiriyor. Sergide yer alan seçki, bir yandan sanatçının becerilerini, diğer yandan ağaç işçiliği teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Sanatkârlık hikâyesi 1980 yılında Kuledibi’nde küçük bir atölyede karşılaştığı ahşap çeyiz sandığı ile başlayan Yazıcı, günümüzde ahşap işçiliğini en iyi icra eden isimlerin başında geliyor. Türkiye’de yetişmiş değerli ağaçlar üzerine çalışmayı tercih eden sanatçı, eserlerinde de Türk geleneğini ve işçiliğini ortaya koymaya çalışıyor.

“Ağaçla Bir Ömür” sergisi ve kitabı, Kastamonu Entegre ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde 3 Nisan 2021 tarihine kadar Nevmekân Sahil’de sanatseverler tarafından görülebilecek.

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