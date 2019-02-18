Ağaçta mahsur kalan dağ aslanını itfaiyeciler kurtardı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir evin bahçesine girerek ağaca çıkan dağ aslanı, ev sahibinin fark etmesi sonrası kurtarıldı.
ABD itfaiyesi, ev sahibinin bahçesinde çalışırken dağ aslanı gördüğünü haber vermesinden bir süre sonra güneydeki şehrine gitti. Panter ya da puma olarak da bilinen büyük dağ aslanı, bir ağacın 15 metre yüksekliğindeki dalındaydı.
Bahçenin çevresini boşaltan itfaiye, sakinleştiri yapılan hayvanı kemerler yardımıyla aşağıya indirdi. Biyologların incelemesinin ardından dağ aslanı yeniden vahşi yaşam alanına bırakıldı.
Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan biyolog Kevin Brennan, "Genç dağ aslanlarının, yaşadığı alanı anlamak için vahşi yaşam bölgesinden çıkarak, doğal yaşam alanı saydığı bu bölgelere gelmesi normal bir durum" açıklaması yaptı.
Kanada'dan Arjantin'e kadar Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşayan dağ aslanlarının insanlara çok nadir olarak saldırdığı biliniyor.
Kolorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkililerine göre, yüz yıldan daha uzun süredir 10'dan daha az kişi panter saldırısında hayatını kaybetti.
Bu ayın başında Kolorado'nun kuzeyinde bir dağdaki parkurda koşan bir kişi, arkasından koşarak hamle yapan bir dağ aslanını öldürmüştü.
Esrar içmek için girdiği evde kaplanla karşılaştı
Efsanelere konu olan 'kara panter' 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi
Şempanzeler, hayvanat bahçesinde ağaç dalını merdiven olarak kullanıp kaçtı
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan 'Ormanın Kralları'
Pakistan'da 110 bin dolara aldığı izinle nadir görülen dağ keçisini öldüren Amerikalı avcıya öfke
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.