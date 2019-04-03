Ağaoğlu'ndan futbolculara övgü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde altyapıya ve takımdaki bütünlüğe vurgu yaptı. Ağaoğlu, 2018 yılının Nisan ayında göreve gelirken, kulübün tarihsel duruşu, ilkeleri ve ahlaki değerleri ile çelişecek hiçbir fikre yahut uygulamaya imza atmayacaklarını söylediklerini belirterek, "Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz plan ve projeler ile bunu ispatladığımız kanısındayım.
Borçlarımızı ödemek için ortaya koyduğumuz çaba bir kenara, gösterişli transferlerden kaçınarak ve gereksiz masraf yapmamaya özen göstererek gider kalemlerini küçültmeye çalıştık. Kendi kendine yeten ekonomik bir yapıya kavuşmak için bir yandan mağazacılık faaliyetlerine ivme kazandırırken, diğer yandan irili ufaklı sponsorluklar ve bağışlar yoluyla gelirlerimizi arttırmaya gayret ettik. Kendi kendine yeterlilik futbol sahasında ancak altyapıya verilen değer ile ölçülebilir. Biz altyapımızın fiziki ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamakla kalmadık; gençlerimize duyduğumuz güveni, sahada onlara yer vererek ve onları takımın bir parçası kılarak göstermeye çalıştık" dedi.
"KULÜBÜN ONURLU DURUŞUNU SIRTLANAN VE BUNU SAHAYA YANSITAN FUTBOLCULARIMIZ VAR"
Trabzonspor altyapısının yetenekleri ile öne çıkan, ancak yeteneklerini çalışkanlıkları ile pekiştirmeyi bilen, bir sporcu olarak her yönden Trabzonspor'a yakışmak için taşıdığı sorumlulukların farkında olan gençlerden kurulu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu sayede, bugün sahada yerlisi ve yabancısı ile kendine ve takım arkadaşlarına güvenen futbolculardan kurulu bir Trabzonspor A takımı var. Hatırlayacaksınız; göreve geldikten birkaç ay sonra, tesislerimiz içerisinde bulunan Dozer Cemil Sahası'na yeni bir tabela asmış ve tabelada Cemil Usta'nın, 'Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz' sözlerine yer vermiştik.
Çünkü bizim için Trabzonspor formasını giyen her futbolcu, Trabzon'un evladıydı ve o formayı böyle bir inanç ve gururla terletmeliydi. Şükür ki bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, bu şehrin, bu insanların ve bu kulübün onurlu duruşunu sırtlanan ve sahadaki mücadelesine bunu yansıtan futbolcularımız var. Genci de deneyimlisi de, yerlisi ve yabancısı da Dozer Cemil'in Trabzonspor'unu başarıyla temsil ediyorlar" ifadelerini kullandı.
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