"Ağaoğlu yönetimini çok başarılı buluyorum"

Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon'un kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a ciddi bir pilot takım olabilmek için yola çıktıklarını belirten Celil Hekimoğlu, "Amacımız Trabzonspor'a katkı vermek ama 3. Lig'de Trabzonspor'a katkı verileceğini düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor çok üste mücadele ediyor bizim de Trabzonspor'a katkı verebilmemiz için 2. veya 1. Lig'de olmamız gerekiyor. O yüzden bu amaca hizmet etmek için bu takımı kurduk." diye konuştu.

Hekimoğlu, çok güzel bir yönetim kurulları olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok da uyumlu çalışıyoruz. Bizim de geçmiş Trabzonspor tecrübesini üstüne koyduğumuz zaman güzel de bir harmanlama oldu. Çok tecrübeli hocamız ve teknik kadromuz var. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Ekonomik olarak da bir kaygımız yok. Tesisleşmeye başladık. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman da güzel bir yapı oluştu. Namağlup olmak önemli değil, önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. İyi gidiyoruz. Bir kazaya uğramazsak birinci yılımızda 2. Lig'e çıkmak istiyoruz. Olamazsak bu tecrübeyle bir dahaki sene daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Seyirciler de bize büyük bir destek veriyor."

Trabzon futboluna katkı vermek istediklerini anlatan Celil Hekimoğlu, "Bizim bir tane misyonumuz var. Trabzon'un markası Trabzonspor'dur. Gönlümüzün tacı da Trabzonspor'dur. Biz Trabzonspor'a hizmet etmek isteyen bir pilot takım olmak istiyoruz. O anlamda da Trabzonspor yönetimiyle çok iyi anlaşıyoruz. Trabzonspor bu sene bize 3 oyuncusunu verdi. Bizde de çok başarılı şekilde oynuyorlar. Bu çok önemli bir atılımdır. Bizde çok iyi çıkacak olan oyuncular Trabzonspor'a gidecek. Mevcut kadromuzda bulunan bazı oyuncularımız Trabzonspor'a geçebilirler. Bizim büyük önem verdiğimiz ve çok iyi bir noktaya getireceğimiz bir altyapımız var. Kendi yaptığımız tesislere geçeceğimiz zaman da burada bir patlama olacak. Dışarıdan da oyuncu getireceğiz ve bu faaliyete geçtiği zaman Trabzonspor için üretmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

KAZANSAYDIK BUGÜN TRABZONSPOR'UN BORÇLARI YOKTU

Hekimoğlu, 2014 yılında Divan Başkanlık Kurulu tarafından düzenlenen divan toplantısında, "Trabzonspor uçuruma Ferrari ile gidiyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Bu söylemlerden ders almak lazım. Yarın da gidişat o yöne doğru gidiyor. O gün 'Trabzonspor uçuruma gidiyor' dedim 'ama Doğan, Şahin ve Kartal'la değil Ferrari ile gidiyor' ifadelerini kullandım. Herkes 'Trabzonspor borçlarını öder' diyor ama nasıl ödeyecek. Borcumuz artarak devam ediyor. Muharrem Usta döneminde şunu da söyledim. Trabzonspor artık Ferrari ile değil jet ile uçuruma doğru gidiyor. Muharrem Usta ile girdiğim seçimlerde Sayın Usta, 'Lucescu ile şampiyonluk' derken biz ise 3-4 yıl boyunca ekonomiyi düzeltmemiz gerektiğini söylüyorduk. Trabzonspor delegesi de bunu kabul etti ve bize oy verdi. İstanbul'dan ve dışarıdan gelen, Trabzonspor'u çok fazla yaşamayan delegelerin oylarıyla kaybettik. Trabzonspor'un akli selim delegesinin büyük bir çoğunluğunun bize oy verdiğini biliyorum. Trabzon merkezinin desteğini aldık. Kazansaydık bugün Trabzonspor'un bu borçları yoktu. Trabzonspor, belki şampiyon olacaktı veya olmayacaktı ama bugünkü ağır şartlar içinde olmayacaktı."

"3-4 yıl içerisinde şampiyonluğa artık dört büyükler değil, Anadolu takımları oynayacak." diyen Hekimoğlu, "Diğer takımlar ise borçları ödeme derdine düşecekler çünkü bu işin sonu yok. Biz 2015 yılındaki seçimleri kazansaydık, Trabzonspor'un borcu o gün 400 milyon civarındaydı, bugün ise 500 milyon olurdu. Trabzonspor da şampiyonluğu 5 yıl üst üste kazanırdı. Ekonomik sıkıntısı olmayacaktı ve daha rahat transfer ve hamle yapacaktı. 3 sene sabredecektik ama bunu bir türlü yapamadık. Artık geç, bu saatten sonra 5 senede beklesen neye yarar çünkü senin faiz yükün seni yiyor. Artık başka bir el lazım ama bu el nerede?" değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİMİN DEVAM ETMESİ LAZIM

Celil Hekimoğlu, Trabzonspor mevcut yönetim kurulunu başarılı bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim 4 yıl önce söylediklerimizi yapıyorlar ama geç kalındı. Bu yönetimin bunda bir kabahati yok. Bu saatten sonra tasarruf da bizi kurtarmaz. O yüzden Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini çok başarılı buluyorum. Kesinlikle yönetimin devam etmesi lazım. Girsin, biz de onu destekleriz. Seçimde rakipten kaçmanın bir anlamı yok. Ben de Trabzonspor'da seçime girdim, kaybettim ama başım dik. Sizlerle beraber oturuyorum. Ahmet Ağaoğlu girerse benim desteğim kendisine olur çünkü yapılanlar doğru. Trabzonspor için önemli olan ekonomi. Geminin gitmesi için mazot lazım. İstediğim kadar büyük gemin olsun, mazot olmadan gemi gitmez. 'Kampanya yapılsın' dendi ve 'borç kapanır' söylendi ama hani nerede toplanan rakam ortada, kim verdi? Trabzonspor'a şu an sihirli bir değnek lazım. Bu da çok zor. O yüzden bu yönetime sahip çıkmak lazım."

ONUR VE BURAK OLAYININ SÜKUNETLE ÇÖZÜLMESİNİ İSTERİM

Celil Hekimoğlu, kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kendi yöneticiliği döneminde de Trabzonspor'da forma giydiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki oyuncuyu da çok severim. İkisi de merttir. Güzel insanlardır. Yönetim de böyle bir karar aldığına göre arkasında bir şeyler vardır. O yüzden biz de buna saygı duymak zorundayız. İki arkadaşımızın bu şekilde eleştirilmesini ve hain gibi gösterilmesini asla kabul etmem. Burak Yılmaz, Atletico Bilbao ile oynanan maçın 5. dakikasında kırmızı kart görüp çıkmıştı. Uçağa binene kadar ağladığına şahidim. Kırmızı kart görüp takımı yalnız bıraktığı için ağladığına şahidim. O yüzden bu çocukları toplumun önüne bu kadar atmayalım. Anlayışla ve sükunetle bu iş çözülsün istiyorum. Yönetim bir karar almışsa mutlaka bir haklılık payı vardır. Krize yangınla gitmeyelim de, çözülmesini isterim. Burada önemli olan Trabzonspor'un menfaatleridir."

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