Ağca'nın 'Af'fı

İnsan önce kendini affetmeyi başarabilmeli, yeniden başlamak için...

İki gerçek dost Zuhal ve Leyla... Onlar her bir kadının sureti, dünü, bugünü, yarını...

Zuhal geçmişte kalmış bir aşkın peşinde iz sürüp, insanlığını, hayatını ve ne kadar iyi bir dost olduğunu sorgularken, iç sesi de en acımasız haliyle kendisine eşlik ediyor.

Kadınların hiçbir zaman sıradan olamayan günlük hayatından bir kesit sunan 'Af', son derece gerçekçi, bu sebeple de ürkütücü bir hikâye anlatıyor.

Köklü bir televizyon kanalında muhabirlik yapan Zuhal ile restoran sahibi Leyla'nın başlarından geçenleri aslında günümüz Türkiye'sinin bir okuması da olan 'Af', okuyuculara kariyer sahibi, kendi ayakları üzerinde durabilen iki kadın, biçim değiştirse de bir şekilde hayatlarımıza farklı yollarla nüfuz eden şiddetin öznesi haline gelmelerini anlatıyor.



Ahu Güngör Ağca Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Ahu Ağca Güngör, bir süre medyada çalıştıktan sonra geçtiği halkla ilişkiler sektöründe iletişim danışmanlığı yapmaya başladı.