AGF Aarhus - FC Copenhagen maçı ne zaman?

AGF Aarhus ve FC Copenhagen, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 7 puanlı AGF Aarhus 5. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 12 puana sahip ve 1. sırada. AGF Aarhus, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; AGF Aarhus galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, FC Copenhagen galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

AGF Aarhus son haftadaki Aalborg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Copenhagen, Silkeborg karşılaşmaında 1-3 kazandı.

AGF Aarhus, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

FC Copenhagen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FC Copenhagen, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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