AGF Aarhus - FC Nordsjaelland maçı istatistikleri

AGF Aarhus ve FC Nordsjaelland, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. AGF Aarhus 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken FC Nordsjaelland 1 puanda ve 7. sırada. AGF Aarhus, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 376. İddaa'da AGF Aarhus kazanır 1.95, berabere biter 3.00, FC Nordsjaelland kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

AGF Aarhus önceki hafta Aalborg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

FC Nordsjaelland, Elite 3000 karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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